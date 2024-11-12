Игрок академии мадридского Реала был вынужден завершить карьеру в возрасте 19 лет. Известна причина

Игрок академии мадридского "Реала" Марк Кукалон был вынужден завершить карьеру в возрасте 19 лет после того, как получил тяжелую травму в матче Юношеской лиги УЕФА.

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В 2022 году Марк Кукалон получил тяжелую травму в матче Юношеской лиги УЕФА против шотландского "Селтика". У молодого игрока был диагностирован разрыв передней крестообразной связки колена.

Во время операции хрящ сустава был поражен бактерией, что вызвало редкую инфекцию, последствия которой могли быть гораздо хуже. После длительного процесса восстановления игроку все еще очень трудно выполнять физические упражнения, поэтому 19-летний юноша, к сожалению, был вынужден повесить бутсы на гвоздь.

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В своем профиле в Instagram Марк Кукалон выложил прощальный пост, в котором сообщил о завершении собственной игровой карьеры в столь раннем возрасте.