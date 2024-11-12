  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Грузия перед матчем с Украиной продлила контракт с главным тренером

Общие новости
Обновлено

Новое соглашение с Вилли Саньолем рассчитано до 2028 года

Грузия перед матчем с Украиной продлила контракт с главным тренером

nakrebi.ge

Новина українською

Федерация футбола Грузии оформила новое соглашение о сотрудничестве с главным тренером сборной Вилли Саньолем.

Согласно новому контракту, французский специалист будет работать с крестоносцами до 2028 года. Представители ФФГ отмечают, что под руководством Саньоля грузинская команда добилась значительного прогресса.

Напомним, что сборная Грузии является соперником сборной Украины по группе Лиги наций. Очный матч соперников состоится в субботу, 16 ноября.

"После того, как мы уже написали одну красивую историю, мы можем рассмотреть возможность написания еще одной подобной истории в качестве нового проекта. Важно, что мы можем это сделать (выйти на ЧМ-2026), и я хочу быть частью этого. Я чувствую себя счастливым в Грузии, и нет причин что-либо менять. Сборная Грузии уже является командой, с которой нужно считаться, и нам нужно больше работать, чтобы продолжать повышать свой уровень, который прошлым летом был принят не только командой, но и всей страной", – заявил Вилли Саньоль.

Саньоль стал главным тренером сборной Грузии в феврале 2021 года. Под его руководством команда провела 42 матча, из которых выиграла 20, сыграла вничью 6 и проиграла 16 раз.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Самый успешный период сборной Грузии связан с Вилли Саньолем. Под его руководством сборная Грузии впервые в истории выступила на чемпионате Европы и вошла в число 16 лучших команд Евро-2024. После победы в группе C Лиги наций УЕФА сборная Грузии в настоящее время выступает в лиге B.

По теме
yellow-arrow
Игрок академии мадридского Реала был вынужден завершить карьеру в возрасте 19 лет. Известна причина
yellow-arrow
Экс-форвард Монако осуждён на два года тюремного заключения условно. Игрок подаст апелляцию
yellow-arrow
Известный реслер принял участие в презентации новой формы клуба Серии А
Грузия Вилли Саньоль
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФФГ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости