Грузия перед матчем с Украиной продлила контракт с главным тренером

Федерация футбола Грузии оформила новое соглашение о сотрудничестве с главным тренером сборной Вилли Саньолем.

Согласно новому контракту, французский специалист будет работать с крестоносцами до 2028 года. Представители ФФГ отмечают, что под руководством Саньоля грузинская команда добилась значительного прогресса.

Напомним, что сборная Грузии является соперником сборной Украины по группе Лиги наций. Очный матч соперников состоится в субботу, 16 ноября.

"После того, как мы уже написали одну красивую историю, мы можем рассмотреть возможность написания еще одной подобной истории в качестве нового проекта. Важно, что мы можем это сделать (выйти на ЧМ-2026), и я хочу быть частью этого. Я чувствую себя счастливым в Грузии, и нет причин что-либо менять. Сборная Грузии уже является командой, с которой нужно считаться, и нам нужно больше работать, чтобы продолжать повышать свой уровень, который прошлым летом был принят не только командой, но и всей страной", – заявил Вилли Саньоль.

Саньоль стал главным тренером сборной Грузии в феврале 2021 года. Под его руководством команда провела 42 матча, из которых выиграла 20, сыграла вничью 6 и проиграла 16 раз.

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Самый успешный период сборной Грузии связан с Вилли Саньолем. Под его руководством сборная Грузии впервые в истории выступила на чемпионате Европы и вошла в число 16 лучших команд Евро-2024. После победы в группе C Лиги наций УЕФА сборная Грузии в настоящее время выступает в лиге B.