"Я думаю, что это будет удивительный турнир". Экс-нападающий Манчестер Сити поддержал идею нового формата КЧМ

Бывший нападающий "Манчестер Сити" 36-летний Серхио Агуэро поддерживает идею нового формата Клубного чемпионат мира по футболу, который впервые состоится в 2025 году в США.

"Во-первых, очень весело наблюдать за тем, как лучшие команды играют в одном месте и соревнуются друг с другом. Это также дает возможность клубам с других континентов встретиться с европейскими командами".

"Я считаю, что чрезмерная игровая нагрузка не будет проблемой для игроков, ведь они привыкли участвовать в чемпионатах мира, Кубке Америки, Евро или Золотом кубке (КОНКАКАФ). Они все подготовлены и привыкли к таким условиям, у спортсменов это закладывается с детства".

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"Это будет что-то новое, немного похожее на то, как игроки представляют свою страну на Чемпионате мира по футболу. Думаю, что каждый игрок захочет выиграть новый трофей, каждый клуб захочет стать первой командой, которая выиграет этот турнир. Я думаю, что это будет удивительный турнир, в котором будут соревноваться великие клубы", — сказал Агуэро в интервью для Бена Джейкобса.

Напомним, что новый турнир состоится в США с 15 июня по 13 июля 2025 года. В нем примут участие 32 команды из разных конфедераций.