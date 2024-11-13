Стивен Джеррард остается работать в Саудовской Аравии, однако он потерял важную поддержку в клубе
Странное решение
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Аль-Иттифака" Стивен Джеррард неожиданно потерял поддержку в клубе после того, как руководство команды сообщило об уходе помощника менеджера и спортивного директора.
Ассистент главного тренера "Аль-Иттифака" 45-летний англичанин Дин Холден и спортивный директор клуба Марк Аллен покинули саудовский проект по взаимному согласию сторон после встречи с руководством в понедельник, 11 ноября.
Однако известно, что Стивен Джеррард останется главным тренером, несмотря на слухи, указывающие на его возможное увольнение с должности менеджера "Аль-Иттифака".
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Добавим, что на данный момент "Аль-Иттифак" под руководством Стивена Джеррарда находится на 12-м месте, набрав 11 очков после десяти сыгранных туров в чемпионате Саудовской Аравии.
????| Club Statement#Ettifaq????❤️ pic.twitter.com/hmF1cvty2r— Ettifaq Club (@Ettifaq_EN) November 12, 2024
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