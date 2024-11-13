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Легендарный японец, который является самым возрастным профессиональным игроком в мире, проведет свой юбилейный сезон в карьере

Общие новости

Вот это настоящее спортивное долголетие.

Легендарный японец, который является самым возрастным профессиональным игроком в мире, проведет свой юбилейный сезон в карьере

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Йокогамы" Кадзуеси Миура на правах арендного соглашения выступает сейчас в клубе "Судзука", который находится в четвертом японском дивизионе. Опытному игроку в феврале исполнится 58 лет, однако он и в дальнейшем настроен играть на профессиональном уровне.

Как сообщает Foot Mercato, Кадзуеси Миура объявил о своем намерении вновь играть в следующем сезоне за свой нынешний японский клуб "Судзука". Это будет его юбилейный, 40-й сезон в качестве профессионального футболиста.

Добавим, что "Король Кадзу" считается самым старым действующим профессиональным футболистом. Кадзуеси Миура забил 55 голов в 89 матчах и был звездой национальной сборной Японии в 1990-х годах. Нападающий также играл в Бразилии, Италии, Хорватии, Австралии и Португалии. Дебютировал в 1986 году в составе бразильского клуба "Сантос".

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Япония Кадзуеси Миура
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Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Александр Гресь
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