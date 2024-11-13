  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Роналду: Если не забью 1000 голов - все равно останусь лучшим бомбардиром в истории

Общие новости

Криштиану уверен в своем лидерстве

Роналду: Если не забью 1000 голов - все равно останусь лучшим бомбардиром в истории

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Португальский нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду признал, что достижение отметки в 1000 голов за карьеру будет зависеть от его физического состояния в ближайшие годы.

"Если будет забито 1000 голов, отлично. Но если нет, я все равно останусь лучшим бомбардиром в истории.

Теперь я подхожу к жизни, живя настоящим моментом и следя за состоянием своих ног в ближайшие несколько лет. Не могу больше думать о долгосрочной перспективе. Все, что я способен сделать сейчас, я сделаю", - сказал пятикратный обладатель "Золотого мяча" во время церемонии в Португальской федерации футбола.

Напомним, Роналду возглавляет рейтинг лучших бомбардиров в истории футбола, имея в активе 908 забитых мячей.

По теме
yellow-arrow
Топ-клубы Премьер-лиги интересуются молодым талантом Норшелланна
yellow-arrow
Легендарный японец, который является самым возрастным профессиональным игроком в мире, проведет свой юбилейный сезон в карьере
yellow-arrow
Один соперник Украины продлил тренера, а другой — потерял основных игроков. Главные новости за 12 ноября
Криштиану Роналду Португалия Аль-Наср рекорд
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Business Standard
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости