Роналду: Если не забью 1000 голов - все равно останусь лучшим бомбардиром в истории
Криштиану уверен в своем лидерстве
Getty Images/Global Images Ukraine
Португальский нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду признал, что достижение отметки в 1000 голов за карьеру будет зависеть от его физического состояния в ближайшие годы.
"Если будет забито 1000 голов, отлично. Но если нет, я все равно останусь лучшим бомбардиром в истории.
Теперь я подхожу к жизни, живя настоящим моментом и следя за состоянием своих ног в ближайшие несколько лет. Не могу больше думать о долгосрочной перспективе. Все, что я способен сделать сейчас, я сделаю", - сказал пятикратный обладатель "Золотого мяча" во время церемонии в Португальской федерации футбола.
Напомним, Роналду возглавляет рейтинг лучших бомбардиров в истории футбола, имея в активе 908 забитых мячей.
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