Левадия - новый чемпион Эстонии. Золото праздновали с украинским флагом. ФОТО
Поздравляем Ливадию с чемпионством!
фото из свободных источников
В Эстонии завершился национальный чемпионат, который проводится по схеме весна-осень.
Титул в 11-й раз в своей истории завоевала таллиннская "Левадия", которая впервые за три года получила трофей. "Бело-зеленые" опередили своего ближайшего соперника "Нымме Калью" аж на 18 очков.
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Таллиннский клуб принадлежит украинцу Виктору Леваде. Президент, как и клуб в целом, поддерживает Украину уже несколько лет. Левада активно помогает семьям украинских футбольных фанатов и принимает участие в благотворительных программах в поддержку Украины.
Во время празднования победы в чемпионате также развевался украинский флаг.
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