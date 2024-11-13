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Левадия - новый чемпион Эстонии. Золото праздновали с украинским флагом. ФОТО

Общие новости

Поздравляем Ливадию с чемпионством!

Левадия - новый чемпион Эстонии. Золото праздновали с украинским флагом. ФОТО

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В Эстонии завершился национальный чемпионат, который проводится по схеме весна-осень.

Титул в 11-й раз в своей истории завоевала таллиннская "Левадия", которая впервые за три года получила трофей. "Бело-зеленые" опередили своего ближайшего соперника "Нымме Калью" аж на 18 очков.

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Таллиннский клуб принадлежит украинцу Виктору Леваде. Президент, как и клуб в целом, поддерживает Украину уже несколько лет. Левада активно помогает семьям украинских футбольных фанатов и принимает участие в благотворительных программах в поддержку Украины.

Во время празднования победы в чемпионате также развевался украинский флаг.

Левадия - новый чемпион Эстонии. Золото праздновали с украинским флагом. ФОТО - изображение 1
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