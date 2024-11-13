Скандальный арбитр АПЛ подозревается в употреблении запрещенных веществ
Казалось бы, куда еще хуже
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Скандальный арбитр АПЛ Дэвид Кут подозревается в употреблении запрещенных веществ. На одном из видео, которое попало в соцсети, можно заметить 42-летнего рефери, который якобы употребляет белый порошок.
Напомним, что шумиха вокруг этой футбольной персоны началась недавно, когда было опубликовано видео, на котором Дэвид Кут пренебрежительно и нецензурно высказывается о "Ливерпуле" и Юргене Клоппе. Однако сам Кут отрицает собственные комментарии, присутствующие на видео.
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На данный момент известно, что арбитра отстранили от работы на время расследования инцидента с его участием.
Источник утверждает, что видео было снято в июле во время проведения Евро-2024.
EXCLUSIVE: Scandal-hit Premier League ref David Coote snorts white powder in new video. pic.twitter.com/yo8OSyQTKe— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) November 13, 2024
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