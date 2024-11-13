Скандальный арбитр АПЛ подозревается в употреблении запрещенных веществ

Скандальный арбитр АПЛ Дэвид Кут подозревается в употреблении запрещенных веществ. На одном из видео, которое попало в соцсети, можно заметить 42-летнего рефери, который якобы употребляет белый порошок.

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Напомним, что шумиха вокруг этой футбольной персоны началась недавно, когда было опубликовано видео, на котором Дэвид Кут пренебрежительно и нецензурно высказывается о "Ливерпуле" и Юргене Клоппе. Однако сам Кут отрицает собственные комментарии, присутствующие на видео.

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На данный момент известно, что арбитра отстранили от работы на время расследования инцидента с его участием.

Источник утверждает, что видео было снято в июле во время проведения Евро-2024.