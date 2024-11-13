Аэропорт в Милане получил имя бывшего президента одноимённого клуба

Аэропорт "Мальпенса" в Милане получил имя бывшего президента одноимённого клуба.

Аэропорт переименовали в честь Сильвио Берлускони – бывшего премьер-министра Италии, а также бывшего владельца и президента "Милана".

По словам министра инфраструктуры и транспорта Италии Маттео Сальвани, чиновники из Ломбардии – месте базирования аэропорта, попросили об присвоении ещё год назад.

Оппозиция оспорила решение о переименовании аэропорта. Они указывают на правило, которое не позволяет общественному месту называться в честь кого-либо до истечения десяти лет со дня смерти.

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Одна из партий обратилась к министру, чтобы узнать, на основании чего месту присвоили имя Берлускони.

По словам лидера левого движения в Ломбардии, присвоение аэропорту имени Берлускони является "признаком полного упадка итальянских институтов".

Сильвио Берлускони владел "Миланом" с 1986 – 2017 год и был держателем контрольного пакета акций Mediaset