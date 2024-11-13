Аэропорт в Милане получил имя бывшего президента одноимённого клуба
Но решение вызвало протесты
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Аэропорт "Мальпенса" в Милане получил имя бывшего президента одноимённого клуба.
Аэропорт переименовали в честь Сильвио Берлускони – бывшего премьер-министра Италии, а также бывшего владельца и президента "Милана".
По словам министра инфраструктуры и транспорта Италии Маттео Сальвани, чиновники из Ломбардии – месте базирования аэропорта, попросили об присвоении ещё год назад.
Оппозиция оспорила решение о переименовании аэропорта. Они указывают на правило, которое не позволяет общественному месту называться в честь кого-либо до истечения десяти лет со дня смерти.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
Одна из партий обратилась к министру, чтобы узнать, на основании чего месту присвоили имя Берлускони.
По словам лидера левого движения в Ломбардии, присвоение аэропорту имени Берлускони является "признаком полного упадка итальянских институтов".
Сильвио Берлускони владел "Миланом" с 1986 – 2017 год и был держателем контрольного пакета акций Mediaset
Популярное сейчас
- Украина U-19 – Казахстан U-19. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча
- Не Калюжным единым. Игроки сборной, которые заслужили вызов из неочевидных клубов чемпионатов Украины
- Гол Малиновского претендует на звание лучшего в прошлом сезоне Серии А
- Победы Динамо и Шахтера, Рома уволила тренера, поражение Барселоны в Ла Лиге. Главные новости за 10 ноября
- Журналист назвал причину развода Андрея Пятова со своей женой
- На грани приличного: Жена Зубкова опубликовала фото с полуобнаженной грудью