Довбик не тренируется и ждет нового коуча, минус конкурент для Зины. Главные новости за 13 ноября

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 13 ноября.

Клаудио Раньери станет новым коучем Артема Довбика. После 2 увольнений главных тренеров за 2 месяца "Рома" решила сделать ставку на опытного специалиста, уже работавшего в клубе в 2019-м году. Информацию подтвердил Фабрицио Романо.

Участие Артема Довбика в матчах Лиги наций остается под вопросом. Форвард "Ромы" не тренировался со сборной Украины в среду из-за дискомфорта в колене. Врачи "желто-синих" проведут еще одно обследование и решат, отправлять ли Артема обратно в Италию.

Зимой у Зинченко может стать одним конкурентом меньше. Якуб Кивер подумывает об возвращении в Италию, где им интересуются сразу 3 топ-клуба, плюс поляк имеет два варианта продолжения карьеры в Ла Лиге. В этом сезоне Кивер провел 7 матчей за "Арсенал".

Родриго Бентанкура ждет длительная дисквалификация. Полузащитник "Тоттенхэма" после расистского высказывания о своем одноклубнике может быть забанен на срок до 7 матчей. ФА Англии уже предъявила обвинения, которые могут оставить "шпор" без основного игрока на важный отрезок из ряда топ-матчей.

Спортивный директор "Реала Сосьедад" Роберто Алабе досрочно покинет свой пост по окончанию сезона. Президент клуба отставку принял. За время правления Олабе баски выиграли первый трофей за 30 лет, а клуб пополнили такие игроки, как Александр Исак, Давид Силва и Микель Мерино.