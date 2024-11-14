Тебас: Если Суперлига будет существовать, все деньги будут направлены туда, а остальные турниры будут опустошены
Президент Ла Лиги – о проекте с участием грандов европейского футбола
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Хавьер Тебас раскритиковал модель Суперлиги.
"Это не параллель Лиге чемпионов, а ее замена. Вы должны знать, что подобные соревновательные модели разрушают национальные лиги. Можно подумать, что в мире 16 крупных клубов, но в Европе насчитывается более 2500 профессиональных клубов. Игроков в этих крупных клубах 300 или 400, всего в профессиональном футболе более 60 000 профессиональных игроков. Они зарабатывают от 2000 долларов в месяц до 5 миллионов в месяц.
Если такое соревнование будет существовать, все деньги будут направлены туда, а остальные турниры будут опустошены. Это уже вопрос этики, ведь у этих 300 игроков вместо шести Ferrari было бы 10. Это тот футбол, которого мы хотим? Очевидно, что нет”.
“Должны быть отличные игроки, которые зарабатывают много денег и имеют 5 Ferrari, но мы хотим сделать так, чтобы модели [соревнований] не предназначались только для одной группы и не ставили под угрозу десятки тысяч семей и всю индустрию.
Все, кто организует эти соревнования, должны видеть последствия. Суперлига наносит огромный ущерб футбольной экосистеме”, – сказал президент Ла Лиги.
Функционер занимает должность с 2013 года.
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