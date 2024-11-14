Тебас: Если Суперлига будет существовать, все деньги будут направлены туда, а остальные турниры будут опустошены

Хавьер Тебас раскритиковал модель Суперлиги.

"Это не параллель Лиге чемпионов, а ее замена. Вы должны знать, что подобные соревновательные модели разрушают национальные лиги. Можно подумать, что в мире 16 крупных клубов, но в Европе насчитывается более 2500 профессиональных клубов. Игроков в этих крупных клубах 300 или 400, всего в профессиональном футболе более 60 000 профессиональных игроков. Они зарабатывают от 2000 долларов в месяц до 5 миллионов в месяц.

Если такое соревнование будет существовать, все деньги будут направлены туда, а остальные турниры будут опустошены. Это уже вопрос этики, ведь у этих 300 игроков вместо шести Ferrari было бы 10. Это тот футбол, которого мы хотим? Очевидно, что нет”.