В окружении нападающего сборной Франции и мадридского "Реала" Килиана Мбаппе опровергли слова главного тренера "Ле Бле" Дидье Дешама, ранее заявившего, что 25-летнего футболиста не вызвали в расположение национальной команды на будущие игры Лиги наций исключительно по спортивным причинам.

“Можно называть это как угодно, но у Килиана уже несколько месяцев психологические проблемы. Нужно время и работа со специалистами”, – приводит L'Équipe слова человека из окружения форварда.

“Это [слова Дешама] неправильная версия или неполная правда. Все гораздо сложнее. Заставлять людей думать, что подобное решение есть воля тренера – это ложь. Самое главное, что Килиан может снова обрести счастье, играя в футбол”, — сказал другой человек из окружения футболиста.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Мбаппе испытывает психологические трудности после своей скандальной поездки в Стокгольм, по итогу которой его обвинили в возможной причастности к изнасилованию.