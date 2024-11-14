У Мбаппе уже несколько месяцев психологические проблемы, – L'Équipe
Килиан переживает непростой период в карьере
Getty Images/Global Images Ukraine
В окружении нападающего сборной Франции и мадридского "Реала" Килиана Мбаппе опровергли слова главного тренера "Ле Бле" Дидье Дешама, ранее заявившего, что 25-летнего футболиста не вызвали в расположение национальной команды на будущие игры Лиги наций исключительно по спортивным причинам.
“Можно называть это как угодно, но у Килиана уже несколько месяцев психологические проблемы. Нужно время и работа со специалистами”, – приводит L'Équipe слова человека из окружения форварда.
“Это [слова Дешама] неправильная версия или неполная правда. Все гораздо сложнее. Заставлять людей думать, что подобное решение есть воля тренера – это ложь. Самое главное, что Килиан может снова обрести счастье, играя в футбол”, — сказал другой человек из окружения футболиста.
Ранее в СМИ появлялась информация, что Мбаппе испытывает психологические трудности после своей скандальной поездки в Стокгольм, по итогу которой его обвинили в возможной причастности к изнасилованию.
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