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У Мбаппе уже несколько месяцев психологические проблемы, – L'Équipe

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Килиан переживает непростой период в карьере

У Мбаппе уже несколько месяцев психологические проблемы, – L'Équipe

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В окружении нападающего сборной Франции и мадридского "Реала" Килиана Мбаппе опровергли слова главного тренера "Ле Бле" Дидье Дешама, ранее заявившего, что 25-летнего футболиста не вызвали в расположение национальной команды на будущие игры Лиги наций исключительно по спортивным причинам.

“Можно называть это как угодно, но у Килиана уже несколько месяцев психологические проблемы. Нужно время и работа со специалистами”, – приводит L'Équipe слова человека из окружения форварда.

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“Это [слова Дешама] неправильная версия или неполная правда. Все гораздо сложнее. Заставлять людей думать, что подобное решение есть воля тренера – это ложь. Самое главное, что Килиан может снова обрести счастье, играя в футбол”, — сказал другой человек из окружения футболиста.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Мбаппе испытывает психологические трудности после своей скандальной поездки в Стокгольм, по итогу которой его обвинили в возможной причастности к изнасилованию.

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Килиан Мбаппе
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Источник:
L’Équipe
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Gudvin85 (Киев)
14.11.2024 в 08:06
К ветеринару водили?
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Комментарии 1
Gudvin85 (Киев)
14.11.2024 в 08:06
К ветеринару водили?
Ответить
0
0

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