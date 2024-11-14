  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Эмерик Ляпорт о своем решении играть в Саудовской Аравии: Я не собираюсь зависеть от того, что думают другие люди

Общие новости

Футболист не жалеет о своем выборе

Эмерик Ляпорт о своем решении играть в Саудовской Аравии: Я не собираюсь зависеть от того, что думают другие люди

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В свое время Эмерик Ляпорт удивил футбольную общественность, когда он покинул АПЛ и присоединился к саудовскому "Аль-Насра". Испанский защитник встретился с критикой относительно его перехода в клуб Ближнего Востока, однако сам игрок уверяет, что сделал правильное решение.

"Мое дело - играть в футбол и стараться делать все, что в моих силах. Я не собираюсь зависеть от того, что думают другие люди, принимая решения в своей жизни. Если я приму важное решение в карьере или личной жизни, то только потому, что буду считать, что так будет лучше для меня. Очевидно, что я не собираюсь делать то, что может мне навредить. Это может быть правильным, а может и нет, но вы всегда должны это уважать.Это другая культура, но я поехал туда, чтобы играть в футбол, а не заниматься другими делами, и пока что мне это не навредило. Я смог выиграть чемпионат Европы, и это самое прекрасное, что случилось со мной в моей спортивной карьере", - цитирует футболиста Marca.

Напомним, что Эмерик Ляпорт в августе 2023 года перешел из "Манчестер Сити" в "Аль-Насра" за 27,5 млн евро.

По теме
yellow-arrow
Довбик вошел в число номинантов на звание нападающего года по версии Globe Soccer Awards
yellow-arrow
Болельщики Баварии планируют бойкотировать матч Шахтера и назвали настоящую цену за билет
yellow-arrow
Довбик не тренируется и ждет нового тренера, минус конкурент для Зинченко. Главные новости за 13 ноября
Аль-Наср Эмерик Ляпорт
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости