Эмерик Ляпорт о своем решении играть в Саудовской Аравии: Я не собираюсь зависеть от того, что думают другие люди

В свое время Эмерик Ляпорт удивил футбольную общественность, когда он покинул АПЛ и присоединился к саудовскому "Аль-Насра". Испанский защитник встретился с критикой относительно его перехода в клуб Ближнего Востока, однако сам игрок уверяет, что сделал правильное решение.

"Мое дело - играть в футбол и стараться делать все, что в моих силах. Я не собираюсь зависеть от того, что думают другие люди, принимая решения в своей жизни. Если я приму важное решение в карьере или личной жизни, то только потому, что буду считать, что так будет лучше для меня. Очевидно, что я не собираюсь делать то, что может мне навредить. Это может быть правильным, а может и нет, но вы всегда должны это уважать.Это другая культура, но я поехал туда, чтобы играть в футбол, а не заниматься другими делами, и пока что мне это не навредило. Я смог выиграть чемпионат Европы, и это самое прекрасное, что случилось со мной в моей спортивной карьере", - цитирует футболиста Marca.

Напомним, что Эмерик Ляпорт в августе 2023 года перешел из "Манчестер Сити" в "Аль-Насра" за 27,5 млн евро.