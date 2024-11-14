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Работал без лицензии. Суд вынес приговор президенту французского клуба

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Работал без лицензии. Суд вынес приговор президенту французского клуба

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Суд вынес приговор президенту французского клуба "Бордо" Жерару Лопесу.

Президент и контрольный акционер "Боавишты" приговорён во Франции к 10-ти месяцам условно и штрафом в размере 45 тысяч евро.

По данным L`Equipe, суд в Лилле признал его виновным в соучастии в незаконном осуществлении профессии спортивного агента без действующей лицензии.

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Источник сообщает, что после признания вины Лопес не заявил о найме партнера (Карим Саада , бывший скаут "Лилля", а сейчас работающий в "Бордо")

Сааду также приговорили к 10 месяцам условно и штрафу в пять тысяч евро за занятие своей профессией без лицензии. Суд конфисковал у него 34 тысячи евро – деньги возвращены не будут.

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Бордо Жерар Лопес
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Источник:
Ojogo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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