Пятеро из девяти - испанцы. Названы претенденты на награду лучшему тренеру года

Globe Soccer Awards объявила имена номинантов на приз лучшему тренеру по итогам 2024 года.

В список вошли: Хаби Алонсо ("Байер"), Карло Анчелотти ("Реал"), Микель Артета ("Арсенал"), Луис Энрике ("ПСЖ"), Луис де ла Фуэнте (сборная Испания), Джан Пьеро Гасперини ("Аталанта"), Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), Симоне Индзаги ("Интер") и Лионель Скалони (сборная Аргентины).

Победитель будет объявлен 27 декабря 2024 года на церемонии в Дубае.

Действующим обладателем награды является Хосеп Гвардиола.

???? Beyond Development Dubai #GlobeSoccer Awards 2024 nominees for BEST COACH: Xabi Alonso, Carlo Ancelotti, Mikel Arteta, Luis Enrique, Luis de la Fuente, Gian Piero Gasperini, Pep Guardiola, Simone Inzaghi, and Lionel Scaloni. pic.twitter.com/rXhukDHyHX