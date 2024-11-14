Реал, Ман Сити, Байер и остальные. Объявлены претенденты на звание лучшего клуба года
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Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба Globe Soccer Awards назвала клубы, которые поборются за престижную награду.
В список претендентов в категории "лучший клуб года" вошли: "Аль-Ахли", "Аль-Айн", "Аталанта", "Атлетико Минейро", "Байер", "Ботафого", "Интер", "Манчестер Сити", "Олимпиакос", "ПСЖ", "Реал" и "Спортинг".
В прошлом году обладателем приза стал "Манчестер Сити".
???? Beyond Development Dubai #GlobeSoccer Awards 2024 nominees for BEST MEN'S CLUB are: Al Ahly FC, Al-Ain FC, Atalanta, Atlético Mineiro, Bayer Leverkusen, Botafogo, Inter Milan, Manchester City, Olympiacos, PSG, Real Madrid, and Sporting CP. pic.twitter.com/PPGmFbO359— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 14, 2024
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