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Реал, Ман Сити, Байер и остальные. Объявлены претенденты на звание лучшего клуба года

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Реал, Ман Сити, Байер и остальные. Объявлены претенденты на звание лучшего клуба года

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Пресс-служба Globe Soccer Awards назвала клубы, которые поборются за престижную награду.

В список претендентов в категории "лучший клуб года" вошли: "Аль-Ахли", "Аль-Айн", "Аталанта", "Атлетико Минейро", "Байер", "Ботафого", "Интер", "Манчестер Сити", "Олимпиакос", "ПСЖ", "Реал" и "Спортинг".

В прошлом году обладателем приза стал "Манчестер Сити".

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Спортинг (Лиссабон) Олимпиакос (Пирей) Ботафого (Рио-де-Жанейро) Аталанта (Бергамо) Реал (Мадрид) Интер (Милан) Байер (Леверкузен) Аль-Ахли (Египет) Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) Манчестер Сити Аль-Айн (ОАЭ) Пари Сен-Жермен Globe Soccer Awards
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