Реал, Ман Сити, Байер и остальные. Объявлены претенденты на звание лучшего клуба года

Пресс-служба Globe Soccer Awards назвала клубы, которые поборются за престижную награду.

В список претендентов в категории "лучший клуб года" вошли: "Аль-Ахли", "Аль-Айн", "Аталанта", "Атлетико Минейро", "Байер", "Ботафого", "Интер", "Манчестер Сити", "Олимпиакос", "ПСЖ", "Реал" и "Спортинг".

В прошлом году обладателем приза стал "Манчестер Сити".

???? Beyond Development Dubai #GlobeSoccer Awards 2024 nominees for BEST MEN'S CLUB are: Al Ahly FC, Al-Ain FC, Atalanta, Atlético Mineiro, Bayer Leverkusen, Botafogo, Inter Milan, Manchester City, Olympiacos, PSG, Real Madrid, and Sporting CP. pic.twitter.com/PPGmFbO359