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Родри, Беллингем, Кроос - в числе номинантов на приз лучшему полузащитнику года

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Победит Родри и здесь?

Родри, Беллингем, Кроос - в числе номинантов на приз лучшему полузащитнику года

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Стали известны номинанты на премию Globe Soccer Awards в категории: "Лучший полузащитник".

По итогам 2024 года награду могут получить: Николо Барелла, Хакан Чалханоглу (оба – "Интер"), Джуд Беллингем, Тони Кроос, Федерико Вальверде (все – "Реал"), Дани Ольмо ("Лейпциг"/"Барселона"), Коул Палмер ("Челси"), Родри ("Манчестер Сити"), Флориан Виртц, Гранит Джака (оба – "Байер") и Витинья ("ПСЖ").

В прошлом году лучшим полузащитником был выбран Родри.

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