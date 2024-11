Родри, Беллингем, Кроос - в числе номинантов на приз лучшему полузащитнику года

Стали известны номинанты на премию Globe Soccer Awards в категории: "Лучший полузащитник".

По итогам 2024 года награду могут получить: Николо Барелла, Хакан Чалханоглу (оба – "Интер"), Джуд Беллингем, Тони Кроос, Федерико Вальверде (все – "Реал"), Дани Ольмо ("Лейпциг"/"Барселона"), Коул Палмер ("Челси"), Родри ("Манчестер Сити"), Флориан Виртц, Гранит Джака (оба – "Байер") и Витинья ("ПСЖ").

В прошлом году лучшим полузащитником был выбран Родри.

???? Beyond Development Dubai #GlobeSoccer Awards 2024 nominees for BEST MIDFIELDER are: Nicolò Barella, Jude Bellingham, Hakan Çalhanoğlu, Toni Kroos, Dani Olmo, Cole Palmer, Rodrigo, Federico Valverde, Vitinha, Florian Wirtz, and Granit Xhaka. pic.twitter.com/EKJXuU8vsc