Родри, Беллингем, Кроос - в числе номинантов на приз лучшему полузащитнику года
Победит Родри и здесь?
Getty Images/Global Images Ukraine
Стали известны номинанты на премию Globe Soccer Awards в категории: "Лучший полузащитник".
По итогам 2024 года награду могут получить: Николо Барелла, Хакан Чалханоглу (оба – "Интер"), Джуд Беллингем, Тони Кроос, Федерико Вальверде (все – "Реал"), Дани Ольмо ("Лейпциг"/"Барселона"), Коул Палмер ("Челси"), Родри ("Манчестер Сити"), Флориан Виртц, Гранит Джака (оба – "Байер") и Витинья ("ПСЖ").
В прошлом году лучшим полузащитником был выбран Родри.
???? Beyond Development Dubai #GlobeSoccer Awards 2024 nominees for BEST MIDFIELDER are: Nicolò Barella, Jude Bellingham, Hakan Çalhanoğlu, Toni Kroos, Dani Olmo, Cole Palmer, Rodrigo, Federico Valverde, Vitinha, Florian Wirtz, and Granit Xhaka. pic.twitter.com/EKJXuU8vsc— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 14, 2024
Популярное сейчас
- Коноплянка назвал игрока, которого нужно вызвать в сборную Украины
- Вместо защитника Динамо. Ребров сделал вынужденную замену в сборной Украины
- Вацко: Динамо нужно забирать Безерру за небольшие деньги? В Александрии не клоуны работают
- Анчелотти: Я много выигрывал, но другие тренеры выиграли даже больше меня - Фергюсон, Гвардиола и Лобановский
- Журналист назвал причину развода Андрея Пятова со своей женой
- "Новая звезда украинского шансона." Поворознюк стал продюсером украинской певицы. ВИДЕО