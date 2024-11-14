Легкая победа Ямаля? Известны претенденты на звание лучшего молодого игрока года
Кажется, без конкуренции
Getty Images/Global Images Ukraine
Объявлен список претендентов на звание лучшего молодого футболиста по версии Globe Soccer Awards.
В 2024 году награду могут получить: Пау Кубарси, Ламин Ямаль (оба - "Барселона"), Дезире Дуэ, Жоау Невеш (оба - "ПСЖ"), Алехандро Гарначо, Кобби Майну (оба - "Манчестер Юнайтед"), Арда Гюлер ("Реал"), Александар Павлович ("Бавария"), Савиньо ("Манчестер Сити") и Кенан Йылдыз ("Ювентус").
Напомним, по итогам 2023 года лучшим молодым футболистом стал Ламин Ямаль.
???? Beyond Development Dubai #GlobeSoccer Awards 2024 nominees for EMERGING PLAYER are: Pau Cubarsí, Désiré Doué, Alejandro Garnacho, Arda Güler, Kobbie Mainoo, João Neves, Aleksandar Pavlović, Savinho, Lamine Yamal, and Kenan Yildiz. pic.twitter.com/Gqgv5tOuU3— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 14, 2024
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