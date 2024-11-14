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Легкая победа Ямаля? Известны претенденты на звание лучшего молодого игрока года

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Кажется, без конкуренции

Легкая победа Ямаля? Известны претенденты на звание лучшего молодого игрока года

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Объявлен список претендентов на звание лучшего молодого футболиста по версии Globe Soccer Awards.

В 2024 году награду могут получить: Пау Кубарси, Ламин Ямаль (оба - "Барселона"), Дезире Дуэ, Жоау Невеш (оба - "ПСЖ"), Алехандро Гарначо, Кобби Майну (оба - "Манчестер Юнайтед"), Арда Гюлер ("Реал"), Александар Павлович ("Бавария"), Савиньо ("Манчестер Сити") и Кенан Йылдыз ("Ювентус").

Напомним, по итогам 2023 года лучшим молодым футболистом стал Ламин Ямаль.

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Globe Soccer Awards Алехандро Гарначо Ламин Ямаль Арда Гюлер Савио Жоау Навеш Пау Кубарси Александар Павловіч Дезире Дуэ
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