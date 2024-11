Легкая победа Ямаля? Известны претенденты на звание лучшего молодого игрока года

Объявлен список претендентов на звание лучшего молодого футболиста по версии Globe Soccer Awards.

В 2024 году награду могут получить: Пау Кубарси, Ламин Ямаль (оба - "Барселона"), Дезире Дуэ, Жоау Невеш (оба - "ПСЖ"), Алехандро Гарначо, Кобби Майну (оба - "Манчестер Юнайтед"), Арда Гюлер ("Реал"), Александар Павлович ("Бавария"), Савиньо ("Манчестер Сити") и Кенан Йылдыз ("Ювентус").

Напомним, по итогам 2023 года лучшим молодым футболистом стал Ламин Ямаль.

