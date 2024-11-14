Легенда Барселоны купил клуб второго дивизиона Дании
Испанец продолжает оставаться в футболе
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный полузащитник "Барселоны" и сборной Испании Андрес Иньеста месяц назад завершил свою профессиональную карьеру. Впрочем, он недолго оставался вне футбола, поскольку через свое агентство Never Say Never (NSN) и испанско-швейцарскую компанию Stoneweg стали совладельцами датского клуба "Хельсингер", который выступает во втором датском дивизионе. Это, фактически, третья по уровню лига в Дании, после Суперлиги и Первого дивизиона. Иньеста уже сотрудничал с клубом через свое агентство NSN, поэтому решил сделать шаг вперед и стать его мажоритарным акционером, подтвердив эту информацию датским СМИ Elsinore Dagblad и TV2.
"Мы начали работать с ФК "Хельсингер". Это невероятно интересный клуб с очень хорошей инфраструктурой, большим количеством хороших людей в клубе и вокруг него, а также потенциалом города, который может стать важной частью датского футбола.У клуба большие амбиции, и мы их разделяем. Теперь мы будем упорно работать над тем, чтобы наш опыт в мире футбола соответствовал "Хельсингеру". Это будет происходить постепенно. Сначала нас ждет длинный зимний перерыв, но мы готовы упорно работать, а затем нас ждет увлекательный весенний сезон", - цитирует Андреса Иньесту Marca.
Отметим, что "Хельсингер" был основан 1 августа 2005 года путем слияния пяти клубов: "Хельсингер ИФ", "Хельсингер ФК", "Фрем Хеллебек ИФ", "Вапнагард ФК72" и "Снеккерстен ИФ". После 15-ти туров, команда Андреса Иньесты занимает седьмое место во втором дивизионе.
Популярное сейчас
- Вместо защитника Динамо. Ребров сделал вынужденную замену в сборной Украины
- Довбик не тренируется и ждет нового тренера, минус конкурент для Зинченко. Главные новости за 13 ноября
- Вацко: Динамо нужно забирать Безерру за небольшие деньги? В Александрии не клоуны работают
- Победы Динамо и Шахтера, Рома уволила тренера, поражение Барселоны в Ла Лиге. Главные новости за 10 ноября
- Бомбардир ЧМ-1966 в составе советской сборной нашел замену утраченному раритету с Мундиаля
- Журналист назвал причину развода Андрея Пятова со своей женой