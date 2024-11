Легенда Барселоны купил клуб второго дивизиона Дании

Легендарный полузащитник "Барселоны" и сборной Испании Андрес Иньеста месяц назад завершил свою профессиональную карьеру. Впрочем, он недолго оставался вне футбола, поскольку через свое агентство Never Say Never (NSN) и испанско-швейцарскую компанию Stoneweg стали совладельцами датского клуба "Хельсингер", который выступает во втором датском дивизионе. Это, фактически, третья по уровню лига в Дании, после Суперлиги и Первого дивизиона. Иньеста уже сотрудничал с клубом через свое агентство NSN, поэтому решил сделать шаг вперед и стать его мажоритарным акционером, подтвердив эту информацию датским СМИ Elsinore Dagblad и TV2.

"Мы начали работать с ФК "Хельсингер". Это невероятно интересный клуб с очень хорошей инфраструктурой, большим количеством хороших людей в клубе и вокруг него, а также потенциалом города, который может стать важной частью датского футбола.У клуба большие амбиции, и мы их разделяем. Теперь мы будем упорно работать над тем, чтобы наш опыт в мире футбола соответствовал "Хельсингеру". Это будет происходить постепенно. Сначала нас ждет длинный зимний перерыв, но мы готовы упорно работать, а затем нас ждет увлекательный весенний сезон", - цитирует Андреса Иньесту Marca.

Отметим, что "Хельсингер" был основан 1 августа 2005 года путем слияния пяти клубов: "Хельсингер ИФ", "Хельсингер ФК", "Фрем Хеллебек ИФ", "Вапнагард ФК72" и "Снеккерстен ИФ". После 15-ти туров, команда Андреса Иньесты занимает седьмое место во втором дивизионе.