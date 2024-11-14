Нападающий Тоттенхэма отметился достижением в сборной

Нападающий английского "Тоттенхэма" Сон Хын-Мин отметился достижением в сборной.

В матче азиатской квалификации к Чемпионату Мира против Кувейта Сон Хын-Мин забил свой 50-й гол за сборную Южной Кореи.

Нападающий реализовал пенальти на 19-й минуте матча.

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"Тоттенхэм" поздравил нападающего графикой с празднованиями футболиста

Сон Хын-Мин дебютировал в сборной 30 декабря 2010 года в контрольном матче против сборной Сирии. Всего он участвовал в 130 матчах сборной Южной Кореи.