  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

"Возникли проблемы". Сборная Брунея привезла на матч с Россией игроков молодежки

Общие новости

15 ноября Россия сыграет с Брунеем

"Возникли проблемы". Сборная Брунея привезла на матч с Россией игроков молодежки

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

15 ноября сборная России проведет товарищеский матч со сборной Брунея.

Читайте такжеЛуис Адриано: Буду рад вернуться в Россию. Страна мне очень нравится, там у меня много друзей

Однако, как сообщают РосСМИ, на этот матч Бруней отправил только 6 игроков основного состава, а большинство игроков были вызваны из молодежного состава.

Главный тренер сборной Брунея Винисиус Эуторопио сообщил, что команда этом составе готовилась лишь несколько дней до встречи, проведение которой запланировано на 15 ноября.

"У нас были некоторые проблемы с получением разрешений для наших игроков в нашей стране", - сказал Эуторопио.

Напомним, с 2022 года российские команды и сборные остаются вне международных соревнований под эгидой УЕФА и ФИФА и играют только товарищеские матчи.

По теме
yellow-arrow
Нападающий Тоттенхэма отметился достижением в сборной
yellow-arrow
Игрок мюнхенской Баварии проходит военную службу
yellow-arrow
Легенда Барселоны купил клуб второго дивизиона Дании
Россия война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости