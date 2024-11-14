"Возникли проблемы". Сборная Брунея привезла на матч с Россией игроков молодежки
15 ноября Россия сыграет с Брунеем
фото из свободных источников
15 ноября сборная России проведет товарищеский матч со сборной Брунея.
Однако, как сообщают РосСМИ, на этот матч Бруней отправил только 6 игроков основного состава, а большинство игроков были вызваны из молодежного состава.
Главный тренер сборной Брунея Винисиус Эуторопио сообщил, что команда этом составе готовилась лишь несколько дней до встречи, проведение которой запланировано на 15 ноября.
"У нас были некоторые проблемы с получением разрешений для наших игроков в нашей стране", - сказал Эуторопио.
Напомним, с 2022 года российские команды и сборные остаются вне международных соревнований под эгидой УЕФА и ФИФА и играют только товарищеские матчи.
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