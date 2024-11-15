Переменные успехи Италии и Франции, у Довбика новый тренер, а в Украины – очередное изменение в заявке. Главные новости за 14 ноября

Команда Лучано Спалетти официально гарантировала себе выход в плей-офф, пока неизвестно, закончат они на первой или на второй строчке. Они одолели непростого соперника в лице Бельгии, тем более матч проходил на выезде, в Брюсселе. Непростая игра выдалась для гостей, впрочем они забрали вполне заслуженные три очка, выбрав классическую выездную модель игры и забив гол на 11-й минуте матча.

Автором гола стал Сандро Тонали, он конвертировал уверенный старт своей команды. До конца игры бельгийцы не нашли аргументов и сравнять счет не удалось.

Главная сенсация вчерашнего игрового дня - это то, что подопечные Дидье Дешама не смогли забить хотя бы одного гола в ворота Израиля. Интересно, что по сравнению с первым матчем, израильтяне выставили совсем другой состав и смогли дать хороший бой именитому сопернику.

Да, даже победа в этой встрече не смогла бы им гарантировать выход из группы с первого места. Все равно придется все решать в очном матче против Италии, которого мы с нетерпением и ждем.

Итальянская "Рома" на своем официальном сайте объявила о назначении нового главного тренера команды, которым стал 73-летний Клаудио Раньери.

Контракт с 73-летним специалистом рассчитан до конца текущего сезона. Добавим, что ранее Клаудио Раньери уже дважды возглавлял "Рому". Впервые известный итальянский тренер работал вместе с римским клубом в период с 2009-го по 2011 год. После этого Раньери возвращался в Рим в 2019 году.

Нападающий "Ромы" и сборной Украины поборется в номинации "Лучший игрок года" по версии Globe Soccer Awards. Церемония вручения наград состоится 27 декабря. Также он был номинирован на звание лучшего нападающего года. С полным списком претендентов можете ознакомиться по ссылке выше.

Защитник "Динамо" Александр Тымчик был вынужден покинуть турецкий лагерь подготовки сборной Украины к ноябрьским матчам в Лиге наций. Вместо него тренерский штаб национальной команды решил вызвать абсолютного дебютанта сине-желтых — бека львовского "Руха" Алексея Сыча, об этом сообщила пресс-служба УАФ.

Лондонский "Челси", за который выступает украинец Михаил Мудрик, рассматривает возможность усиления защиты своей команды. Руководство клуба активно следит за центрбеком "Борнмута" и сборной Украины Ильей Забарным. Согласно информации от издания FootballTransfers, 22-летние Илья Забарный и Томас Араужо из "Бенфики" попали в список целей лондонского клуба.

Летом этого года Забарный подписал новый пятилетний контракт с "Борнмутом" до 2029 года. Но с тех пор интерес "Челси" к игроку лишь возрос. Считается, что Энцо Мареска восхищается его игрой.