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Фернандеш: Есть много вещей, которых вы не знаете о Роналду

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Бруну вспомнил знакомство с легендой

Фернандеш: Есть много вещей, которых вы не знаете о Роналду

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Бруну Фернандеш рассказал о своем соотечественнике и бывшем одноклубнике Криштиану Роналду.

"Я думаю, есть много вещей, которых вы не знаете - нужно постоянно быть рядом с ним, чтобы знать, какова его жизнь, но... он хорошо танцует, у него хорошие танцевальные движения.

Когда я только приехал сюда, меня окружали великие игроки, которыми я восхищался, и я был довольно застенчив. Я не хотел ни с кем разговаривать. Я пожимал руки с опущенной головой, и Криштиану не было там, когда я приехал, потому что я приехал очень рано, и когда он приехал, он начал говорить со мной, назвал мое имя... и сказал мне: "Я видел твои игры, ты забивал голы, очень хорошо играл за "Спортинг".

Помню, как вернулся в комнату, чтобы поговорить со своими друзьями и семьей... "Он смотрел мои игры, откуда он знает мое имя?". Ведь я впервые приехал в сборную, и ты восхищаешься этими игроками и всегда думаешь, что они не знают, кто ты такой", - сказал Фернандеш в эфире ютуб-канала Роналду.

Сегодня сборная Португалии примет дома национальную команду Польши в рамках Лиги наций.

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Источник:
Youtube
Опубликовал: Александр Бураков
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