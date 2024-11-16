Роналду установил рекорд по количеству побед со сборной, опередив бывшего одноклубника
Еще один исторический вечер для Криштиану
Фото: twitter.com/selecaoportugal
В 5-м туре Лиги наций Португалия разгромила дома Польшу (5:1). Форвард "Аль-Насра" оформил дубль и сделал результативную передачу, обеспечив основной вклад в викторию.
Таким образом Роналду выиграл 132-й матч в составе национальной команды. Это новый рекорд в истории футбола. Криштиану опередил своего старого знакомого Серхио Рамоса, одержавшего 131 победу с испанцами.
Нападающий увеличил свое бомбардирское достижение и теперь имеет в активе 135 голов за "селесау". Кроме того, форвард провел 217-й поединок за "европейских бразильцев". Это тоже рекордные показатели.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:MisterChip (Alexis)
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- С шедевром 39-летнего Роналду. Португалия — Польша 5:1. Видео голов и обзор матча
- Турецкие СМИ назвали сумму, за которую Суркис будет готов отпустить Шапаренко в Трабзонспор
- Официально: Известный французский гранд в следующем сезоне будет играть в Лиге 2, если не решит проблемы с ФФП
- Переменные успехи Италии и Франции, у Довбика новый тренер, а в Украины – очередное изменение в заявке. Главные новости за 14 ноября
- От спорта к классике. Трубин перед матчами сборной на стиле. ФОТО
- Хавбек Шахтера и Карпат сделал своей девушке шикарный подарок. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн