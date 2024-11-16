Роналду установил рекорд по количеству побед со сборной, опередив бывшего одноклубника

В 5-м туре Лиги наций Португалия разгромила дома Польшу (5:1). Форвард "Аль-Насра" оформил дубль и сделал результативную передачу, обеспечив основной вклад в викторию.

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Таким образом Роналду выиграл 132-й матч в составе национальной команды. Это новый рекорд в истории футбола. Криштиану опередил своего старого знакомого Серхио Рамоса, одержавшего 131 победу с испанцами.

Нападающий увеличил свое бомбардирское достижение и теперь имеет в активе 135 голов за "селесау". Кроме того, форвард провел 217-й поединок за "европейских бразильцев". Это тоже рекордные показатели.