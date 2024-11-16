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Мамардашвили, Кварацхелия и другие: Грузия объявила стартовый состав на матч с Украиной

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Боевая 11-ка

Мамардашвили, Кварацхелия и другие: Грузия объявила стартовый состав на матч с Украиной

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Тренерский штаб сборной Грузии определился с составом на матч 5-го тура Лиги наций против Украины. Грузины объявили свою стартовую одиннадцатку.

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Напомним, поединок Грузия - Украина начнется в 19:00.

Матч первого круга между этими командами завершился победой "сине-желтых" со счетом 1:0.

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Источник:
Грузія
Опубликовал: Виктор Иванчук
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