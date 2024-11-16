Мамардашвили, Кварацхелия и другие: Грузия объявила стартовый состав на матч с Украиной
Боевая 11-ка
Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
Тренерский штаб сборной Грузии определился с составом на матч 5-го тура Лиги наций против Украины. Грузины объявили свою стартовую одиннадцатку.
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Напомним, поединок Грузия - Украина начнется в 19:00.
Line Up ???? pic.twitter.com/ET0eh6G7Sm— Georgia • GFF (@GeorgiaGff) November 16, 2024
Матч первого круга между этими командами завершился победой "сине-желтых" со счетом 1:0.
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Источник:Грузія
Опубликовал: Виктор Иванчук
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