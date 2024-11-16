Полузащитник Грузии: Поверьте, мы хорошо изучили игроков сборной Украины
Надеемся, что не полностью
Фото: AP/Tamuna Kulumbegashvili
Полузащитник сборной Грузии Ника Квеквескири высказался относительно предстоящего матча Лиги наций со сборной Украины.
"В предыдущих моих клубах я играл с несколькими украинцами, даже сейчас выступаю с одним. Но в вопросах об оппонентах я лучше обращусь к тренеру, он может дать мне лучший совет, что ждать от соперника. И в конце концов, они могли бы мне соврать. Конечно, я шучу.
Украинские игроки и сборная известны на всю Европу, и нам не надо каких-то дополнительных исследований об их сильных или слабых качествах. Поверьте, мы их хорошо изучили. Нам надо продемонстрировать это на поле", - сказал Ника.
Напомним, поединок Грузия - Украина состоится сегодня, 16-го ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00.
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