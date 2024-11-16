Полузащитник Грузии: Поверьте, мы хорошо изучили игроков сборной Украины

Полузащитник сборной Грузии Ника Квеквескири высказался относительно предстоящего матча Лиги наций со сборной Украины.

"В предыдущих моих клубах я играл с несколькими украинцами, даже сейчас выступаю с одним. Но в вопросах об оппонентах я лучше обращусь к тренеру, он может дать мне лучший совет, что ждать от соперника. И в конце концов, они могли бы мне соврать. Конечно, я шучу.

Украинские игроки и сборная известны на всю Европу, и нам не надо каких-то дополнительных исследований об их сильных или слабых качествах. Поверьте, мы их хорошо изучили. Нам надо продемонстрировать это на поле", - сказал Ника.