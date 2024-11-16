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Тренеру Мексики разбили голову пивной банкой

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В Латинской Америке как всегда бушуют страсти

Тренеру Мексики разбили голову пивной банкой

Новина українською

В первом матче ¼ финала Лиги наций КОНКАКАФ Гондурас дома обыграл Мексику благодаря дублю форварда "Селтика" Луиса Пальмы (2:0).

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Эмоции и накал ощущались на протяжении всей встречи. Гостей освистывали, а наставник "майя" Хавьер Агирре не стал игнорировать поведение местных болельщиков. Отметим, что трибуны стадиона Франсиско Морасан в Сан-Педро-Суле находятся близко от поля, поэтому фанаты снимали интересные моменты с участием наставника соперника (жесты со средним пальцем и ругательства на испанском языке).

Уже после финального свистка в Агирре бросили пивную банку и началось кровотечение.

Ответный матч состоится 20 ноября.

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Гондурас Хавьер Агирре Национальная сборная Мексики
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Источник:
ALEX MONDAY
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
16.11.2024 в 20:01
Судячи з поведінки тренера, то дикар - саме він. Не дивно, що йому прилетіло
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0
0
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Комментарии 2
Лекарь (село Дарниця)
16.11.2024 в 20:01
Судячи з поведінки тренера, то дикар - саме він. Не дивно, що йому прилетіло
Ответить
0
0
avatar
Bаrcelinius
16.11.2024 в 20:00
Дикари.
Ответить
0
1

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