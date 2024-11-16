Тренеру Мексики разбили голову пивной банкой

В первом матче ¼ финала Лиги наций КОНКАКАФ Гондурас дома обыграл Мексику благодаря дублю форварда "Селтика" Луиса Пальмы (2:0).

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Эмоции и накал ощущались на протяжении всей встречи. Гостей освистывали, а наставник "майя" Хавьер Агирре не стал игнорировать поведение местных болельщиков. Отметим, что трибуны стадиона Франсиско Морасан в Сан-Педро-Суле находятся близко от поля, поэтому фанаты снимали интересные моменты с участием наставника соперника (жесты со средним пальцем и ругательства на испанском языке).

Уже после финального свистка в Агирре бросили пивную банку и началось кровотечение.

⚽ Nada justifica la agresión al Vasco Aguirre, técnico de la Selección Mexicana de fútbol, por mucho que se haya metido con la afición de Honduras. Pero la imprudencia de Televisa de imponer jugadores como la Coladera Ochoa provocan las derrotas, desesperación e impotencia..????????‍♂️

- pic.twitter.com/IRcEEDqCsv — ALEX MONDAY (@AMBcancun) November 16, 2024

Ответный матч состоится 20 ноября.