Моуриньо обнялся с тренером российского гранда. Видео
Ещё играли в Турции
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер "Фенербахче" Жозе Моуриньо обнялся с тренером российского гранда.
Турецкий "Фенербахче", играющий в Лиге Европе, 15 ноября провёл товарищеский матч с российским "Зенитом". До начала матча Моуриньо пожал руку тренеру российской команды Сергею Семаку и обнял его.
Момент попал на видео.
Моуріньо обійнявся з тренером російського "Зеніту" Сергієм Сємаком під час контрольного матчу.— Vladyslav Pryimenko (@Vlad_Pryimenko) November 16, 2024
Грають в єврокубках, представляють Туреччину і тут на тобі! pic.twitter.com/7Dln0JCVlh
В течении матча Жозе Моуриньо неоднократно подходил к Семаку и стоял рядом.
"Фенербахче" победил "Зенит" со счётом 2:1.
Турецкий клуб играет в Лиге Европы и в данный момент занимает 21-е место в таблице Лиги, набрав 5 очков в 4-х играх.
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