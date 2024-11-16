Моуриньо обнялся с тренером российского гранда. Видео

Тренер "Фенербахче" Жозе Моуриньо обнялся с тренером российского гранда.

Турецкий "Фенербахче", играющий в Лиге Европе, 15 ноября провёл товарищеский матч с российским "Зенитом". До начала матча Моуриньо пожал руку тренеру российской команды Сергею Семаку и обнял его.

Момент попал на видео.

Моуріньо обійнявся з тренером російського "Зеніту" Сергієм Сємаком під час контрольного матчу.



Грають в єврокубках, представляють Туреччину і тут на тобі! pic.twitter.com/7Dln0JCVlh — Vladyslav Pryimenko (@Vlad_Pryimenko) November 16, 2024

В течении матча Жозе Моуриньо неоднократно подходил к Семаку и стоял рядом.

"Фенербахче" победил "Зенит" со счётом 2:1.

Турецкий клуб играет в Лиге Европы и в данный момент занимает 21-е место в таблице Лиги, набрав 5 очков в 4-х играх.