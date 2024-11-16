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Моуриньо обнялся с тренером российского гранда. Видео

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Ещё играли в Турции

Моуриньо обнялся с тренером российского гранда. Видео

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Владислав Прийменко Автор UA-Футбол
Новина українською

Тренер "Фенербахче" Жозе Моуриньо обнялся с тренером российского гранда.

Турецкий "Фенербахче", играющий в Лиге Европе, 15 ноября провёл товарищеский матч с российским "Зенитом". До начала матча Моуриньо пожал руку тренеру российской команды Сергею Семаку и обнял его.

Момент попал на видео.

В течении матча Жозе Моуриньо неоднократно подходил к Семаку и стоял рядом.

"Фенербахче" победил "Зенит" со счётом 2:1.

Турецкий клуб играет в Лиге Европы и в данный момент занимает 21-е место в таблице Лиги, набрав 5 очков в 4-х играх.

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