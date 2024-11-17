Роналду ответил, планирует ли он поставить рекорд в карьере
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду ответил, планирует ли он поставить рекорд в карьере.
По словам португальца, всегда хочется войти в историю, но сейчас он не зацикливается на этом.
"Если честно, я даже не думаю о рекорде в 1000 голов за карьеру. Конечно, всегда хочется войти в историю, но сейчас я не зацикливаюсь на этом рекорде", - сказал Роналду.
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В матче против сборной Польши Роналду забил свой 910 гол на профессиональном уровне.
Криштиану Роналду 39 лет. В этом сезоне португалец забил 10 голов за "Аль-Наср" в 15-ти играх во всех турнирах.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Владислав Прийменко
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