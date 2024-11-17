"Это не медцентр", - президент бразильского клуба ответила на вопрос об подписании Неймара
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Getty Images/Global Images Ukraine
Президент бразильского клуба ответил об подписании Неймара.
По словам главы "Палмейраса" Лейлы, бразильский футболист не станет игроком клуба.
"Неймар не приедет в Палмейрас. Этот клуб – не медицинский центр", - ответила Лейла.
Президент объяснила почему не хочет видеть Неймара в своём клубе.
"Мне нужен кто-то, кто сможет сыграть сразу, завтра, если тренер захочет. Я не приму игрока, который не готов играть", - сказала президент.
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Лейла сделала предположение, куда может перейти звёздный футболист.
"Он перейдет в "Сантос", - предположила Лейла.
Неймар сейчас играет за саудовский "Аль-Хиляль". В этом сезоне он сыграл в 2-х матчах клуба в Азиатской Лиге Чемпионов выходя на замену.
В ноябре бразилец получил травму подколенного сухожилия. Контракт бразильца с саудовским клубом действует до 2025 года.
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