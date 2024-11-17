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"Это не медцентр", - президент бразильского клуба ответила на вопрос об подписании Неймара

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"Это не медцентр", - президент бразильского клуба ответила на вопрос об подписании Неймара

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент бразильского клуба ответил об подписании Неймара.

По словам главы "Палмейраса" Лейлы, бразильский футболист не станет игроком клуба.

"Неймар не приедет в Палмейрас. Этот клуб – не медицинский центр", - ответила Лейла.

Президент объяснила почему не хочет видеть Неймара в своём клубе.

"Мне нужен кто-то, кто сможет сыграть сразу, завтра, если тренер захочет. Я не приму игрока, который не готов играть", - сказала президент.

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Лейла сделала предположение, куда может перейти звёздный футболист.

"Он перейдет в "Сантос", - предположила Лейла.

Неймар сейчас играет за саудовский "Аль-Хиляль". В этом сезоне он сыграл в 2-х матчах клуба в Азиатской Лиге Чемпионов выходя на замену.

В ноябре бразилец получил травму подколенного сухожилия. Контракт бразильца с саудовским клубом действует до 2025 года.

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Источник:
Corriero Dello Sport
Опубликовал: Владислав Прийменко
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