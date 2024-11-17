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Президент УЕФА о плотном графике: другого выхода нет

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Такое чувство, будто он никогда не играл в футбол

Президент УЕФА о плотном графике: другого выхода нет

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал плотный график футболистов.

Глава аргументировал увеличение количества матчей большой зарплатой спортсменов.

"Если мы сократим количество матчей, то и зарплаты должны быть снижены. Другого выхода нет

Всегда легко критиковать ФИФА и УЕФА, но всё просто. Если вы играете меньше, вы получаете меньше денег. Жаловаться должны рабочие на заводах, которые получают тысячу евро в месяц", — подчеркнул Чеферин.

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По словам источника, футболисты, тренеры и медики призывают к радикальным изменениям графику игр. Это связано с физическим и психологическим состоянием игроков.

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Источник:
Voetbal International
Опубликовал: Владислав Прийменко
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