Президент УЕФА о плотном графике: другого выхода нет
Такое чувство, будто он никогда не играл в футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал плотный график футболистов.
Глава аргументировал увеличение количества матчей большой зарплатой спортсменов.
"Если мы сократим количество матчей, то и зарплаты должны быть снижены. Другого выхода нет
Всегда легко критиковать ФИФА и УЕФА, но всё просто. Если вы играете меньше, вы получаете меньше денег. Жаловаться должны рабочие на заводах, которые получают тысячу евро в месяц", — подчеркнул Чеферин.
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По словам источника, футболисты, тренеры и медики призывают к радикальным изменениям графику игр. Это связано с физическим и психологическим состоянием игроков.
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