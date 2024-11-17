Президент УЕФА о плотном графике: другого выхода нет

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал плотный график футболистов.

Глава аргументировал увеличение количества матчей большой зарплатой спортсменов.

"Если мы сократим количество матчей, то и зарплаты должны быть снижены. Другого выхода нет

Всегда легко критиковать ФИФА и УЕФА, но всё просто. Если вы играете меньше, вы получаете меньше денег. Жаловаться должны рабочие на заводах, которые получают тысячу евро в месяц", — подчеркнул Чеферин.