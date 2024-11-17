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Нападающий Галатасарая назвал главную цель в жизни: хочу помочь людям

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Уже приблизился к её реализации

Нападающий Галатасарая назвал главную цель в жизни: хочу помочь людям

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Галатасарая" Виктор Осимхен назвал главную цель в жизни.

По его словам, цель - помочь людям с ограниченными возможностями в Африке. Осимхен уже приблизился к её реализации.

"Хочу помогать людям с ограниченными возможностями по всей Африке. Всегда буду делать все возможное, чтобы помочь там, где я могу помочь. Я нахожусь в процессе открытия штаб-квартиры в Африке, которая поможет достичь этой цели.

Если у вас нет ноги, мы создадим вам новую. Если это рука, мы создадим вам новую. Мы хотим, чтобы они чувствовали себя равными всем. Мы работаем для Африки", - сказал Осимхен.

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Также нападающий отметил экс-игрока "Ливерпуля" Садио Мане.

"Меня вдохновляет Садио Мане. Но у меня другая цель, нежели у него. Он строит инфраструктуру для сообщества Сенегала. Это потрясающе", - сказал Осимхен.

Сейчас Осимхен на правах аренды играет за турецкий "Галатасарай". В этом сезоне он забил 8 голов и отдал 4 ассиста в 9-ти играх за турецкий клуб.

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Виктор Осимхен
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Источник:
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Опубликовал: Владислав Прийменко
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