Экс-игрок Барселоны и Манчестер Юнайтед выбрал лучшего между Роналду и Месси
Ему не место на этой планете
Getty Images / Global Images Ukraine
Экс-игрок "Барселоны" и "Манчестер Юнайтед", выбрал лучшего между Роналду и Месси.
Жерар Пике в интервью газете Correre dello Sport назвал Месси лучшим, но и похвалил Роналду.
"Месси всегда отличался от остальных. Криштиану — лучший из людей, но Лео — инопланетянин, ему не место на этой планете. Я видел, как он тренируется каждый день, делает невероятные вещи, и больше никогда не будет никого с такой скоростью мысли и такой же решимостью. Он приехал в 13 лет и играл в академии "Барсы" абсолютно так же, как и в основной команде", — сказал Пике.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Жерар Пике закончил карьеру в конце 2022 года. Защитник сыграл 616 игр за "Барселону" и 23 игры за "Манчестер Юнайтед".
Популярное сейчас
- "Какие вы нахрен звезды?". Леоненко разнес игроков сборной Украины после ничьи с Грузией
- Звезда сборной Украины этой зимой может перебраться в Шахтер
- Известный украинский тренер раскритиковал нападающего сборной Украины после матча с Грузией
- Украина упустила победу над Грузией, обнадеживающая ничья албанцев и чехов, четвертьфиналы для Германии и Нидерландов. Главные новости за 16 ноября
- От спорта к классике. Трубин перед матчами сборной на стиле. ФОТО
- Хавбек Шахтера и Карпат сделал своей девушке шикарный подарок. ФОТО