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Экс-игрок Барселоны и Манчестер Юнайтед выбрал лучшего между Роналду и Месси

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Ему не место на этой планете

Экс-игрок Барселоны и Манчестер Юнайтед выбрал лучшего между Роналду и Месси

Getty Images / Global Images Ukraine

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Экс-игрок "Барселоны" и "Манчестер Юнайтед", выбрал лучшего между Роналду и Месси.

Жерар Пике в интервью газете Correre dello Sport назвал Месси лучшим, но и похвалил Роналду.

"Месси всегда отличался от остальных. Криштиану — лучший из людей, но Лео — инопланетянин, ему не место на этой планете. Я видел, как он тренируется каждый день, делает невероятные вещи, и больше никогда не будет никого с такой скоростью мысли и такой же решимостью. Он приехал в 13 лет и играл в академии "Барсы" абсолютно так же, как и в основной команде", — сказал Пике.

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Жерар Пике закончил карьеру в конце 2022 года. Защитник сыграл 616 игр за "Барселону" и 23 игры за "Манчестер Юнайтед".

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Лионель Месси Криштиану Роналду Жерар Пике
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Источник:
Ojogo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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