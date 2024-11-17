Экс-игрок "Барселоны" и "Манчестер Юнайтед", выбрал лучшего между Роналду и Месси.

Жерар Пике в интервью газете Correre dello Sport назвал Месси лучшим, но и похвалил Роналду.

"Месси всегда отличался от остальных. Криштиану — лучший из людей, но Лео — инопланетянин, ему не место на этой планете. Я видел, как он тренируется каждый день, делает невероятные вещи, и больше никогда не будет никого с такой скоростью мысли и такой же решимостью. Он приехал в 13 лет и играл в академии "Барсы" абсолютно так же, как и в основной команде", — сказал Пике.