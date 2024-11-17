Источник: Неймар вернется в свой родной клуб
Похоже, карьера подходит к завершению
Нападающий "Аль-Хилаля" устно договорился о переходе в "Сантус". Об этом информирует César Luis Merlo. Отмечается, что уже идет процесс расторжения контракта с нынешним клубом.
Напомним, 32-летний Неймар недавно получил новую травму. Перед этим он восстановился от разрыва крестообразной связки колена.
К слову, бразилец является воспитанником "Сантуса", где он выступал с 2009-го по 2013-й год.
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Источник:César Luis Merlo
Опубликовал: Виктор Иванчук
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