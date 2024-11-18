Европейский гранд открыл тематический парк в ОАЭ

Состоялась официальная церемония открытия парка аттракционов Real Madrid World Dubai Parks™ and Resorts, начавший работу несколько месяцев назад. В мероприятии приняли участие директор "лос бланкос" Эмилио Бутрагеньо и посол "сливочных" Роберто Карлос.

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В парке площадью около 40 га работает 40 различных аттракционов, открыта выставка Bernabéu Experience и фотозона Meet de Stars, где посетители могут сфотографироваться с фигурами игроков в натуральную величину.

На территории комплекса также расположены официальные магазины королевского клуба, рестораны и копия фонтана на площади Сибелес в испанской столице, где "Реал" традиционно празднует завоеванные трофеи.