Украинские арбитры рассудят матч Юношеской лиги УЕФА

На матче 2-го раунда Пути чемпионов Юношеской лиги УЕФА "Локомотива" (Хорватия) - "Фарул" (Румыния) будет работать украинская судейская бригада.

Об этом информирует сайт УАФ со ссылкой на УЕФА.

Главным арбитром выступит Дмитрий Панчишин. На линиях ему будут помогать Дмитрий Запороженко и Александр Корнийко.

Матч состоится 11 декабря и начнется в 13:00 по Киеву.