Украинские арбитры рассудят матч Юношеской лиги УЕФА
Представители Украины отправятся в Хорватию
Фото - СК Дніпро-1 / Автор - невідомий
На матче 2-го раунда Пути чемпионов Юношеской лиги УЕФА "Локомотива" (Хорватия) - "Фарул" (Румыния) будет работать украинская судейская бригада.
Об этом информирует сайт УАФ со ссылкой на УЕФА.
Главным арбитром выступит Дмитрий Панчишин. На линиях ему будут помогать Дмитрий Запороженко и Александр Корнийко.
Матч состоится 11 декабря и начнется в 13:00 по Киеву.
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