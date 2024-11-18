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Украинские арбитры рассудят матч Юношеской лиги УЕФА

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Украинские арбитры рассудят матч Юношеской лиги УЕФА

Фото - СК Дніпро-1 / Автор - невідомий

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На матче 2-го раунда Пути чемпионов Юношеской лиги УЕФА "Локомотива" (Хорватия) - "Фарул" (Румыния) будет работать украинская судейская бригада.

Об этом информирует сайт УАФ со ссылкой на УЕФА.

Главным арбитром выступит Дмитрий Панчишин. На линиях ему будут помогать Дмитрий Запороженко и Александр Корнийко.

Матч состоится 11 декабря и начнется в 13:00 по Киеву.

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Юношеская Лига УЕФА Локомотива (Загреб) Дмитрий Панчишин
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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