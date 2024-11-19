Несколько саудовских клубов не платят легионерам. Вероятны забастовки и жалобы в ФИФА, – журналист
Пока неизвестна причина подобной финансовой сегрегации
Фото: twitter.com/WestHam / Автор: неизвестен
Как сообщает журналист Ромен Молина, в списке должников точно фигурируют представители Про-лиги "Аль-Оруба" (13 место) и "Аль-Холуд" (15 позиция), а также "Аль-Сафа" из второго дивизиона (13 место).
Иностранные футболисты могут устроить забастовку или пожаловаться в ФИФА. В составе "Аль-Орубы" выступают Курт Зума, Кристиан Тельо, Эммануэль Боатенг, Брэд Янг, Жан-Мишель Сери, Карло Мухар, Йоуганн Гудмундссон, Исмаэль Кандусс и Куке Гаэтан.
В "Аль-Холуде" играют Джексон Мулека, Мизьян Маолида, Кевин Н'Дорам, Алекс Кольядо, Алиу Дьенг, Уильям Трост-Эконг, Норберт Дёмбер и Марсело Гроэ. У "Аль-Сафа" всего 5 легионеров: Александру Албу, Дуглас Тейшейра, Луис Инестроса, Фабиньо и Данило Морено.
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