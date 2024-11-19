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В Каталонии дом экс-игрока Барселоны подвергся вандализму

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Самого спортсмена в это время не было дома

В Каталонии дом экс-игрока Барселоны подвергся вандализму

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Жерар Пике уже более года как повесил бутсы на гвоздь. Испанец сейчас занимается большим количеством спортивных проектов и недавно случился с ним неприятный инцидент.

Как информирует Foot Mercato, дом экс-игрока "Барселоны" подвергся вандализму. Группа молодых активистов, связанных с антикапиталистическими кругами Каталонии, которые выступают за независимость, напала на второй дом Жерара Пике, когда тот был в отъезде. Люди в капюшонах ворвались в дом бывшего защитника в знак протеста против жилищного кризиса в испанском регионе и разрисовали стены баллончиками с краской.

"Барселонские пижоны приезжают развлекаться на горнолыжных склонах и полях для гольфа и разрисовывают все на нашей территории, пижоны вон! В то время как мы вынуждены покинуть Сердань, потому что не можем платить за аренду, 64% жилья - это вторые дома, и они открыты в среднем четырнадцать дней в году (...) Перейдите в наступление на туристическую монокультуру, которая душит Пиренеи", - говорится в сообщении активистов.

Пока неизвестно подавал ли заявление Жерар Пике в полицию по расследованию этого инцидента.

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Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Александр Гресь
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