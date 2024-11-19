В Каталонии дом экс-игрока Барселоны подвергся вандализму
Самого спортсмена в это время не было дома
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Жерар Пике уже более года как повесил бутсы на гвоздь. Испанец сейчас занимается большим количеством спортивных проектов и недавно случился с ним неприятный инцидент.
Как информирует Foot Mercato, дом экс-игрока "Барселоны" подвергся вандализму. Группа молодых активистов, связанных с антикапиталистическими кругами Каталонии, которые выступают за независимость, напала на второй дом Жерара Пике, когда тот был в отъезде. Люди в капюшонах ворвались в дом бывшего защитника в знак протеста против жилищного кризиса в испанском регионе и разрисовали стены баллончиками с краской.
????❌Assenyalem la residència de luxe a la Cerdanya de Gerard Piqué— Arran (@Arran_jovent) November 17, 2024
????Passem a l'ofensiva contra el monocultiu turístic que ofega el Pirineu, contra els pijos, els rendistes i els especuladors que fan de les nostres vides una misèria
????Pijos de merda, no som el vostre decorat pic.twitter.com/clDKoNb5qR
"Барселонские пижоны приезжают развлекаться на горнолыжных склонах и полях для гольфа и разрисовывают все на нашей территории, пижоны вон! В то время как мы вынуждены покинуть Сердань, потому что не можем платить за аренду, 64% жилья - это вторые дома, и они открыты в среднем четырнадцать дней в году (...) Перейдите в наступление на туристическую монокультуру, которая душит Пиренеи", - говорится в сообщении активистов.
Пока неизвестно подавал ли заявление Жерар Пике в полицию по расследованию этого инцидента.
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