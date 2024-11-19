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Лидер сборной США отпраздновал гол танцем Трампа

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Лидер сборной США отпраздновал гол танцем Трампа

Getty Images / Global Images Ukraine

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Сборная США обыграла национальную команду Ямайку в ответном матче 1/4 финала Лиги наций КОНКАКАФ со счетом 4:2.

На 13-й минуте в составе "звездно-полосатых" отличился Кристиан Пулишич. Свой гол вингер отпраздновал фирменным танцем новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Стоит отметить, что первая игра между сборными тоже завершилась победой американцев - 1:0.

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США Ямайка Кристиан Пулишич Дональд Трамп
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Опубликовал: Александр Бураков
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