Лидер сборной США отпраздновал гол танцем Трампа

Сборная США обыграла национальную команду Ямайку в ответном матче 1/4 финала Лиги наций КОНКАКАФ со счетом 4:2.

На 13-й минуте в составе "звездно-полосатых" отличился Кристиан Пулишич. Свой гол вингер отпраздновал фирменным танцем новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Стоит отметить, что первая игра между сборными тоже завершилась победой американцев - 1:0.

USMNT Captain Christian Pulisic scored and immediately did the Trump dance ???? pic.twitter.com/jMyfvE8T3J