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"Он должен был получить пять Золотых мячей". Буффон назвал своего сложнейшего соперника

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Не Роналду и не Месси

"Он должен был получить пять Золотых мячей". Буффон назвал своего сложнейшего соперника

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Chung Sung-Jun/Paris Saint-Germain Football/PSG

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Легендарный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон назвал бразильского вингера Неймара лучшим футболистом, против которого он когда-либо играл.

"Как тут выбрать? Зидан, Роналдо, Месси, Криштиану Роналду, Иньеста…

Назвать одного? Неймар. Учитывая, как игроком и человеком он является, он должен был выиграть пять "Золотых мячей", — сказал Буффон в интервью Corriere della Sera.

Напомним, Буффон и Неймар выступали вместе за "Пари Сен-Жермен" с 2018 по 2019 годы.

На данный момент Неймар проходит процесс восстановления после очередной травмы. Контракт 32-летнего футболиста с саудовским "Аль-Хилялем" рассчитан до лета 2025 года.
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Джанлуиджи Буффон Неймар Золотой мяч
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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Александр Бураков
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