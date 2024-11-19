"Он должен был получить пять Золотых мячей". Буффон назвал своего сложнейшего соперника

Легендарный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон назвал бразильского вингера Неймара лучшим футболистом, против которого он когда-либо играл.

"Как тут выбрать? Зидан, Роналдо, Месси, Криштиану Роналду, Иньеста…

Назвать одного? Неймар. Учитывая, как игроком и человеком он является, он должен был выиграть пять "Золотых мячей", — сказал Буффон в интервью Corriere della Sera.

Напомним, Буффон и Неймар выступали вместе за "Пари Сен-Жермен" с 2018 по 2019 годы.

На данный момент Неймар проходит процесс восстановления после очередной травмы. Контракт 32-летнего футболиста с саудовским "Аль-Хилялем" рассчитан до лета 2025 года.