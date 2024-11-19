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Неймар приобрел роскошный пентхаус за 54,5 млн долларов

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Футболист совершил новую покупку

Неймар приобрел роскошный пентхаус за 54,5 млн долларов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бразильский футболист Неймар приобрел роскошный пентхаус в Дубае стоимостью 54,5 миллиона долларов.

Новый дом игрока расположен в престижном комплексе Residences by Binghatti, который известен своим эксклюзивным дизайном, вдохновленным легендарными автомобилями Bugatti.

"Первый в мире жилой проект под брендом "Bugatti" предлагает такие эксклюзивные возможности, как частный бассейн, лифт, доставляющий автомобили прямо в пентхаус, и панорамный вид на Downtown Dubai", - пишет Wealth.

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Источник:
Wealth
Опубликовал: Екатерина Власова
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