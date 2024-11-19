Буффон вспомнил забавный момент в карьере, связанный с Месси
Хорошие воспоминания
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-вратарь "Ювентуса" и сборной Италии Джанлуиджи Буффон вспомнил забавный момент в карьере, связанный с Месси.
"Каков Лионель Месси? Финал Лиги чемпионов 2015 года. В перерыве я чувствую руку на своей спине: "Джиджи, мы собираемся сейчас сменить футболку?". Это был Месси. По-настоящему великий никогда не останавливается", - вспомнил Буффон.
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Вратарь заявил, что видел в аргентинском игроке большую силу и понимание трудного пути, который пришлось пройти Месси.
"У нас всегда были прекрасные отношения: доверие, мнения о новых сотрудниках. Я видел в нем большую силу, а также хрупкость, связанную с отсутствием отца, с трудным путем, с которым ему пришлось столкнуться", - заключил он.
В финале Лиги Чемпионов 2014/15 победила "Барселона". Испанский клуб обыграл "Ювентус" со счётом 3:1.
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