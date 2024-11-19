Впечатляет. Саудовская Аравия представила проект строительства нового стадиона

Саудовская Аравия, которая активно готовится к проведению Чемпионата мира по футболу 2034 года, презентовала проект нового стадиона.

Игровая площадка сможет вместить 92 000 зрителей. Также стадион будет служить штаб-квартирой национальной сборной Саудовской Аравии.

Планируется, что строительство арены завершится до конца 2029 года.