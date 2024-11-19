Впечатляет. Саудовская Аравия представила проект строительства нового стадиона
Игровая площадка сможет вместить 92 000 зрителей
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Саудовская Аравия, которая активно готовится к проведению Чемпионата мира по футболу 2034 года, презентовала проект нового стадиона.
Игровая площадка сможет вместить 92 000 зрителей. Также стадион будет служить штаб-квартирой национальной сборной Саудовской Аравии.
Планируется, что строительство арены завершится до конца 2029 года.
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