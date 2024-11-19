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Впечатляет. Саудовская Аравия представила проект строительства нового стадиона

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Игровая площадка сможет вместить 92 000 зрителей

Впечатляет. Саудовская Аравия представила проект строительства нового стадиона

Сonstruction Вriefing

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Саудовская Аравия, которая активно готовится к проведению Чемпионата мира по футболу 2034 года, презентовала проект нового стадиона.

Игровая площадка сможет вместить 92 000 зрителей. Также стадион будет служить штаб-квартирой национальной сборной Саудовской Аравии.

Планируется, что строительство арены завершится до конца 2029 года.

Впечатляет. Саудовская Аравия представила проект строительства нового стадиона - изображение 1
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