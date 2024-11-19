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Бывший игрок Интера рассказал, как пьяным прыгнул с 17 этажа. Известно, что спасло футболисту жизнь

Общие новости
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Я не понимал, что делаю (с)

Бывший игрок Интера рассказал, как пьяным прыгнул с 17 этажа. Известно, что спасло футболисту жизнь

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший игрок "Интера" и "Порту" Фредди Гуарин рассказал о случае, когда он потерял контроль над собой из-за алкогольного опьянения.

"В Китае я знал, что такое настоящий алкоголь и с первого дня приезда я стал алкоголиком. Я вставал, чтобы пойти на тренировку, а после тренировки употреблял алкоголь. Немного отдыхал, тренировался и пил алкоголь. Так было каждый день. Это были тяжелые времена, я был полностью пьян 10 дней. Я засыпал от усталости и просыпался с пивом возле себя.

Я жил на 17 этаже и отключился от жизни, от всего. Моя реакция была такова, что я выбросился с балкона. Но была сетка, я прыгнул, и она вернула меня обратно, очевидно, я не заметил. Я не понимал, что делаю и я не знал, что произошло", - сказал Гуарин.

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