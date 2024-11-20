Бывший защитник Барселоны рассказал, хочет ли он становиться тренером

Бывший защитник "Барселоны" Жерар Пике рассказал, хочет ли он становиться тренером.

По словам испанского футболиста, быть тренером ему неинтересно. Пике признался, что ему нужен был отдых.

Может быть, в будущем я вернусь в футбол, чтобы заняться другими делами. Теперь я чувствую себя сосредоточенным и спокойным. Однако быть тренером меня не интересует. 20 лет рутины привели меня к насыщению. Тренировки каждый день, игры каждые три-четыре дня... Мне нужен был отдых, - отметил он.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Жерар Пике сыграл за "Барселону" 616 матчей во всех турнирах, в которых забил 53 гола и отдал 13 голевых передач.