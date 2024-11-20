Бывший защитник Барселоны рассказал, хочет ли он становиться тренером
Может быть передумает
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший защитник "Барселоны" Жерар Пике рассказал, хочет ли он становиться тренером.
По словам испанского футболиста, быть тренером ему неинтересно. Пике признался, что ему нужен был отдых.
Может быть, в будущем я вернусь в футбол, чтобы заняться другими делами. Теперь я чувствую себя сосредоточенным и спокойным. Однако быть тренером меня не интересует. 20 лет рутины привели меня к насыщению. Тренировки каждый день, игры каждые три-четыре дня... Мне нужен был отдых, - отметил он.
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Жерар Пике сыграл за "Барселону" 616 матчей во всех турнирах, в которых забил 53 гола и отдал 13 голевых передач.
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