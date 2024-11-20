Роналду и MrBeast: звездная встреча пройдет в прямом эфире
Трансляция состоится 21 ноября
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный футболист Криштиану Роналду сообщил о совместном прямом эфире с MrBeast (Джимми Дональдсон).
MrBeast - американский бизнесмен, филантроп. Джимми, имеет 331 миллион подписчиков на своем YouTube-канале, является одним из самых влиятельных блогеров в мире. Его видео регулярно набирают сотни миллионов просмотров, а некоторые из них даже достигли отметки в полмиллиарда.
Уже 21 ноября в 16:00 на YouTube-канале Роналду состоится долгожданная встреча двух звезд мирового масштаба.
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Источник:UR · Cristiano
Опубликовал: Екатерина Власова
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