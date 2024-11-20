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ФИФА введёт длительную международную паузу в футболе. Когда начнётся и сколько продлится

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Нововведение

ФИФА введёт длительную международную паузу в футболе. Когда начнётся и сколько продлится

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

ФИФА введёт длительную международную паузу в футболе.

Сайт Eldesmarque сообщил, что через два сезона (в 2026 году) вступит в силу новый календарь и новые перерывы в сборных.

Новый календарь и новые перерывы в отборе вступят в силу в течение двух сезонов. С этого момента в первые месяцы курса будет только два перерыва для сборных, в отличие от трех, которые в настоящее время проводятся в сентябре, октябре и ноябре и которые длятся по две недели каждый (8 дней официально).

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С сентября 2026 года начнется новый календарь, который будет включать трехнедельный перерыв для сборных в том же месяце сентября (16 дней официально). За этот промежуток сборные сыграют 4 матча, вместо двух, которые сейчас.

В октябре перерыв исчезнет. В ноябре будет сохранен еще один двухнедельный перерыв.

Мартовский перерыв также остается в норме, а июньский, после окончания национальных сезонов, останется прежним.

Ла Лига отозвала свою жалобу в спортивный арбитражный суд на ФИФА после обнародования календаря.

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Источник:
ElDesmarque
Опубликовал: Владислав Прийменко
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