Соперник Динамо в Лиге Европы продлил контракт с главным тренером

Чемпион Латвии РФШ объявил о продолжении сотрудничества с наставником команды Виктором Морозом до 2027 года. Предыдущее соглашение между сторонами было рассчитано до 2026 года.

"Новый контракт был нужен больше для клуба и организации в целом, чем для меня и Виктора. Также для того, чтобы игроки были уверены в устойчивости клуба.

Для меня также важно, чтобы мы могли сказать игрокам, что Виктор пробудет в клубе еще три года, конечно, все может произойти, но мы официально подтвердили, что желаем видеть Виктора в должности главного тренера еще как минимум три года", – заявил президент клуба Артем Милов.