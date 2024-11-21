Соперник Динамо в Лиге Европы продлил контракт с главным тренером
Еще на один сезон
Sanita Ieva Sparāne/RFS
Чемпион Латвии РФШ объявил о продолжении сотрудничества с наставником команды Виктором Морозом до 2027 года. Предыдущее соглашение между сторонами было рассчитано до 2026 года.
"Новый контракт был нужен больше для клуба и организации в целом, чем для меня и Виктора. Также для того, чтобы игроки были уверены в устойчивости клуба.
Для меня также важно, чтобы мы могли сказать игрокам, что Виктор пробудет в клубе еще три года, конечно, все может произойти, но мы официально подтвердили, что желаем видеть Виктора в должности главного тренера еще как минимум три года", – заявил президент клуба Артем Милов.
Отметим, что Виктор Мороз является уроженцем Киева. 56-летний специалист возглавляет РФШ с 2020 года.
30 января РФШ сыграет против "Динамо" в рамках восьмого тура основного этапа Лиги Европы.
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