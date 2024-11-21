Стадион популярного итальянского клуба примет первый финал Чемпионата Мира Медиалиги
Хорошее достижение
Фото - Marca
Стадион популярного итальянского клуба примет первый финал Чемпионата Мира Медиалиги – королевский Кубок мира.
Гранд-финал организаторы Медиалиги привыкли проводить на больших стадионах. В Италии для такого события выбрали домашний стадион "Ювентуса" "Альянц Стэдиум". По словам Marca, на стадионе одно из лучших полей во всей Италии, что делает его предпочтительным выбором без каких-либо сомнений.
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Турнир пройдёт в начале января 2025 года в Италии.
Медиалига основана Жераром Пике в конце 2022 года. Вместе с видеоблогером Ибаи Льяносом рещили создать турнир для бывших футболистов и медийных персон. Первое соревнование состоялось 1 января 2023 года и длилось до 26 марта.
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