Экс-игрок Атлетико о своей тренерской деятельности: В защите я черпаю вдохновение от Симеоне, а в атаке - от Луиса Энрике

После завершения игровой карьеры в 2022 году Арда Туран начал переход на тренерскую работу. Получив лицензию УЕФА "А", он начал свою новую жизнь в апреле 2023 года, когда официально возглавил клуб Суперлиги "Эюпспор".В интервью AS бывший игрок мадридского "Атлетико" и "Барселоны" рассказал о тренерах, которые оставили на него свой след.

"С тактической точки зрения, я многому научился у Симеоне о позиционировании команды, компактности, группировке, прессинге, перехвате пасов между линиями и т.д. Футбол сегодня развивается очень быстро. Динамичный характер игры означает, что иногда приходится разрабатывать разные подходы к каждому матчу. Поэтому важно адаптироваться и продолжать развиваться. У меня есть определенные футбольные принципы, которые я стараюсь развивать, но я также стараюсь идти в ногу с постоянным развитием футбола. С Луисом Энрике я также научился позиционировать команду, находить решения в условиях закрытых защитных линий, открывать пространство и реагировать на осложнения, чтобы создавать моменты. В защите я черпаю вдохновение от Симеоне, а в атаке - от Луиса Энрике", - сказал Арда Туран.

Отметим, что "Эюпспор" под руководством экс-игрока "Атлетико" сейчас занимает четвертое место в турецкой Суперлиге.